Escola Municipal Oliveira Barreto Faz Carreata Para Premiar Melhores Desenhos

Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da escola municipal José D’Oliveira Barreto, do Jardim Bela Vista realizaram um concurso de desenho que trouxe para o papel o sentimento de “Esperança”. Depois que os professores escolheram os vencedores na manhã de ontem (06) teve a entrega de prêmios em forma de carreata por parte dos professores.

Clara Alves Borgonovi venceu o concurso com a obra “Projeto Esperança”. Ela ganhou um tablet. “Eu espero que o desenho não fique somente no papel e que possamos nos ver de novo, nos abraçar, tocarmos uns aos outros, sem ter o risco de pegar o vírus, para que a gente possa esperançar, é fazer nossa parte”, comenta.

No segundo lugar ficou o aluno Jhonatan Diogo Godoy Gomes, com o desenho “Uma Luz no Fim do Túnel” e, em terceiro, Enzo Gallani Prado, que ilustrou a Esperança. Eles ganharão brinquedos como premiação.

A carreata trouxe muita alegria com decoração feita por bexigas e corações nos carros. Todos os professores envolvidos participaram da iniciativa que foi desenvolvida de forma conjunta, entre a equipe gestora e educadores.

A saída da carreata aconteceu as 9h, partindo da escola com destino às casas dos alunos vencedores.

O projeto, desenvolvido durante a pandemia, tem como foco aproximar os alunos, professores e famílias, promovendo o aprendizado, a valorização da amizade, a participação em comunidade e a expressão de sentimentos e ideais por meio da pintura, além de incentivar a criatividade.

“Sempre haverá novos amanheceres, as máscaras serão jogadas para o alto simbolizando a libertação desse tempo tão cinza que essa doença vem causando a todos. A alegria por estarmos libertos, para voltarmos a respirar. Respirar a esperança de dias novos e melhores”, destaca a diretora Daniele Catelan.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

