Escola Municipal Implementa Ações Pró-Ambientais À Rotina Dos Alunos

Com o projeto de Meio Ambiente, o tema ‘sustentabilidade’ nunca foi tão discutido e esteve tão presente como agora na EMEI Prof.ª Marisa Aparecida Vera Dervelan, que fica situada no bairro São Francisco. O corpo docente da escola municipal adicionou experiências ambientais à rotina dos alunos, com atividades que incluem jardim e horta nas dependências da própria instituição.

Durante o aprendizado que é oferecido às crianças, o serviço de compostagem é desenvolvido com restos de alimentos como maneira de garantir a vida das plantas. Nessa atividade, não haver desperdício nenhum é a regra. Agora, as novas iniciativas dos educadores, que passaram a fazer parte das atividades, incluem o descarte correto de óleo e a reciclagem.

O diretor da escola, Everton Roberto Benevente, explica que diversas ações fazem parte do projeto: “a funcionária Ana Isabel Giazzi Souza lançou a ideia com sobras orgânicas. Ao invés de jogar fora os restos de alimentos, ela fez a compostagem na terra e a preparação, para depois os alunos fazerem o plantio na nossa horta e no jardim. Tudo para mostrar para as crianças que restos de comida podem ser reutilizados. Para abordar o descarte de óleo de cozinha, foi feito um trabalho sala por sala na divulgação para os alunos e também aos pais para não realizarem o descarte na pia. Recebemos o óleo aqui na escola e realizamos o descarte correto. A reciclagem também é outra atividade que faz parte da rotina dos alunos e inclui a separação de papelão, plástico e papel”.

A proposta da ação é de formar uma comunidade mais sustentável, em que as pessoas cuidam das relações que estabelecem umas com as outras, com a natureza, com o lixo que produzem e com o lugar onde vivem, trazendo maior responsabilidade em relação ao meio ambiente. Vale ressaltar, ainda, que cada sala possui espaço reservado para a plantação, sendo que algumas optaram por flores, enquanto outras escolheram verduras, que são utilizadas na alimentação saudável.

“Essa comunidade aprende, pensa e age para construir o seu presente e o futuro com criatividade, liberdade e consciência em relação ao consumo”, finaliza o diretor.

