Escola Municipal Desenvolve Projeto de Leitura Com 120 Alunos

“Unir toda a escola para compartilhar experiências do universo da leitura em sala de aula”. É com essa intenção que está sendo desenvolvido o projeto ‘Dora em Ação’, realizado na escola municipal de ensino infantil Dora de Arruda Mendes, no bairro Gavioli, aqui em Catanduva, com a participação de 120 alunos.

Na ação, uma vez por semana, as crianças realizam um momento de interação que, de acordo com a divulgação da prefeitura da Cidade Feitiço, resulta em aprendizagem significativa e desenvolvimento dos pequenos da instituição de ensino.

“As crianças se caracterizam de acordo com a personagem da história. Uma sala se apresenta a cada quinta-feira e, quando não são os alunos, os professores são os responsáveis por encarar as personagens. É uma atividade bem lúdica que estimula a leitura. As crianças ficam esperando o dia da apresentação ansiosamente”, explicou o diretor Clesiomar Antônio dos Santos Inácio.

É por meio de teatro, músicas e dramatizações, a iniciativa busca aflorar o imaginário e o faz de conta do universo infantil entre os alunos. “Nossa escola se preocupa com a questão da leitura e também em desenvolver o gosto pela contação de histórias nas crianças. Acreditamos que é um momento prazeroso e rico em que elas têm a oportunidade de conhecer e se familiarizar com vários gêneros literários, enriquecendo seus saberes”, finalizou em nota.

