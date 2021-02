Escola Municipal de Catiguá Prepara Decoração Para Volta às Aulas

Para marcar o retorno às aulas a Prefeitura de Catiguá realizou na segunda-feira, dia 22, a escola Filomena Pedro Federici estava toda decorada, com balões, quadros de pintura e trabalhos manuais dos alunos, para apresentar os tipos de trabalhos que são desenvolvidos na instituição. O trabalho foi executado pela equipe gestora, professores e funcionários.

As aulas foram retomadas de forma híbrida, ou seja, parcialmente presencial e remota. Além disso, haverá rodízio de alunos, seguindo critérios de porcentagem (30% da capacidade da sala de aula), distribuindo os estudantes durante os dias da semana. Outra medida de segurança é a disponibilização de álcool gel, uso obrigatório de máscara de proteção e distanciamento entre as mesas e cadeiras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local