Escola Mais Digital Oferece Plataforma de Estudos Para Alunos e Professores da Rede

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP), por meio de chamamento público, realizou parceiras com empresas privadas que pudessem disponibilizar plataformas de estudos, de forma gratuita, para complementar o conteúdo das aulas da rede estadual.

A utilização é de livre escolha dos professores, que podem avaliar cada uma e escolher a que mais se adapta ao contexto do seu trabalho, turma e escola. O Escola Mais Digital é um dos parceiros e trabalha com o conceito de aula invertida, em que os alunos estudam de forma autônoma e realizam exercícios por meio dos conteúdos disponibilizados na plataforma.

Após os estudos e os resultados, os professores fornecem explicação, caso haja necessidade. Dentro da plataforma, os educadores da rede estadual também podem fazer transmissão ao vivo com as suas turmas. Para obter o acesso, os alunos devem realizar o cadastro pela internet. Os docentes também têm acesso pela internet, utilizando CPF para o login e senha. Mais informações sobre plataformas de parceiros, uso e acesso podem ser obtidas no site do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, na aba “Materiais de Orientação”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

