Escola Graciema Ramos Da Silva Recebe Nova Quadra Poliesportiva

Enquanto as escolas estão fechadas devido à pandemia, algumas obras estão em andamento. Na escola Graciema Ramos Da Silva, no Solo Sagrado, a quadra poliesportiva foi reformada. O trabalho inclui a construção da cobertura da área. A estrutura proporcionará melhores condições para atender os alunos nas atividades de educação física, dentre outros projetos que poderão ser desenvolvidos no local.

Segundo a prefeitura, as escolas Graciema Ramos da Silva e Mário Juliano Pozetti foram contempladas com a construção de cobertura e readequação de arquibancadas de quadras. O investimento foi de R$ 494.431,58 para o Graciema e R$ 348.689,35 para o Pozetti.

De acordo com a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, tudo que se faz em benefício das escolas, interfere também na qualidade e melhores condições para os alunos. “É esse nosso objetivo, sempre. Nos quatro anos da gestão passada, ficamos sem nenhuma intervenção nesse sentido, por isso, sabemos que a manutenção é necessária e deve ser realizada constantemente. A quadra coberta é necessária, devido ao clima quente. O nosso objetivo é oferecer melhores condições aos alunos e professores, que resultam em um maior rendimento em sala de aula”, explicou.

A Prefeitura também realizou investimento na parte da pintura nas escolas Dora de Arruda Mendes, do Gavioli, Nelson Musa, no Alpino, e na Arnaldo Zancaner, na Vila Soto com orçamento total de R$ 367.312,39. O serviço foi realizado durante o recesso escolar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local