Escola De Marapoama Recebe Melhorias Com Nova Pintura E Iluminação Interna

Por meio do setor de Obras e Serviços Públicos, a Prefeitura de Marapoama realizou obras de pintura na escola municipal Faride Aborihan, como também instalou nova iluminação nas salas de aulas e corredores internos e substituiu os antigos quadros negros por quadros brancos que dispensa a utilização de giz.

“Nos primeiros dois anos da minha administração, toda a nossa equipe vem se dedicando para garantir que os investimentos cheguem de fato à escola, para que nossas crianças possam ter uma educação de qualidade”, comemorou o prefeito Marcio Perpetuo Augusto (SD), dando destaque à importância da parceria família e escola para o desenvolvimento da aprendizagem e do sucesso dos alunos. “É um sentimento de alegria de toda comunidade escolar, só tenho a agradecer todo o empenho da equipe do setor de Obras e Serviços para que nesse retorno as aulas estar comemorando mais esta conquista. Não são mudanças apenas na estrutura das escolas, estamos trabalhando para que a rede municipal melhore a cada dia mais e possa se tornar referência na região”.

Já a coordenadora Municipal de Educação, Maria José Patini, também aproveitou a oportunidade para falar sobre as ações desenvolvidas no município. “Muito já foi feito na educação e cultura municipal, mas muito mais iremos fazer para a garantia do direito de aprender de nossas crianças e jovens. A formação continuada, e as diversas ações voltadas para a melhoria da prática dos nossos profissionais da educação faz a diferença. Nesse momento estamos classificados muito a frente do que seria ideal de acordo com o Ministério da Educação”.

Da Reportagem Local