Escola de Catanduva Utiliza o “Sussurrofone” Para Incentivar A Leitura

Uma ideia simples, mas com múltiplos resultados que estão transformando a relação dos alunos de uma escola particular do ensino infantil em Catanduva.

Este ano, as professoras das salas do Jardim II de uma escola particular de Catanduva começaram a desenvolver atividades de leitura usando o “sussurrofone”, um protótipo feito com canos de PVC que permite que os alunos ouçam a própria voz enquanto lêem.

A iniciativa, que já é desenvolvida em escolas do Brasil e também do exterior incentiva o hábito da leitura de uma forma divertida. Com o uso do “Sussurrofone”, os alunos passam a fazer parte de um ambiente de letramento, imersão e diálogo criativo com a cultura e a escrita, gerando melhoras na fala, ritmo, fluência e entonação.

“Implantei este ano e deu super certo, nossos alunos de cinco anos já estão alfabetizados e lendo. Pesquisei este método é já existe nas grandes escolas. Eles estão mais interessados pela leitura, mais concentrados durante as aulas, e querem ler bem e muito mais”, disse a pedagoga e diretora da escola Silvania Godoy Bueno.

“Quando estamos lendo, conseguimos ouvir e perceber o que estamos errando e se corrigir”, finalizou a professora da sala, Juliana Sampaio Saravali. Segundo a professora, um dos principais benefícios da atividade é proporcionar aos pequenos alunos a oportunidade de ouvir a própria voz, controlar a entonação e corrigir possíveis erros de leitura.

Resultados são surpreendentes e os profissionais da escola estão animados com o novo método de ensino.

“O uso do sussurrofone criou um novo contexto para a aprendizagem da leitura e da escrita. De forma lúdica, os estudantes experimentam situações que valorizam a linguagem oral e escrita. As professoras percebem mais desinibição, auto correção e autonomia durante o uso do aparelho”, finaliza a diretora da escola.

Ariane Pio

Da Reportagem Local