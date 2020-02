Escola da Rede Estadual de Catanduva Está com Inscrições Abertas Para EJA

Jovens e adultos que queiram voltar para a sala de aula podem se inscrever para terminas os estudos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sem prazo definido, as inscrições podem ser feitas em qualquer unidade da rede estadual, ainda que não necessariamente as aulas ocorram na unidade de cadastro.

Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar documento de identidade (certidão de nascimento e RG), comprovante de residência e, se houver o histórico escolar. No caso de alunos com menos de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis.

Atualmente são oferecidos dois modelos de cursos de EJA na rede estadual de ensino que atendem aos Anos Finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio: o curso de presença obrigatória e o curso de presença flexível. A escolha da modalidade, como presencial, flexível ou à distância, deve ser feita no ato da matrícula.

Cada início de semestre representa uma nova entrada de pessoas interessadas em completar os estudos no EJA. “É muito importante perceber o quanto é significativo esse momento inicial para cada um deles. A decisão de retomar os estudos representa uma mudança em seu projeto de vida”, pontua a coordenadora da EFAPE, Cristina Mabelini. A escola de formação será parceira da Secretaria na divulgação da Busca Ativa para todos os interessados.

Ariane Pio

Da Reportagem local