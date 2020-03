Escola Catanduvense Disponibiliza Plataforma Online com Atividades Gratuitas

Com o intuito de evitar aglomerações e sair de casa, as atividades desplugadas são ideais para estimular as crianças e auxiliar os pais que se preocupam com o aprendizado. As brincadeiras especialmente selecionadas atualizam jogos clássicos, estimulam o raciocínio lógico e as habilidades manuais. A iniciativa é de uma escola particular de Catanduva e tem como objetivo promover um momento em família e estreitar laços.

Na plataforma estão disponíveis ‘Jogo da Memória’ que é um clássico, porém numa versão atualizada, estimulando a alfabetização e o raciocínio lógico. ‘Background Infinito’ nessa atividade, pais e filhos estimulam a criatividade e as habilidades manuais. ‘Poderes Especiais’ é uma versão diferente do Jogo de Damas.

No site também tem ‘Trinca de Games’ que tem como intuito formar combinações com as cartas dos sucessos dos games. E por fim, o ‘Algoritmo’ que leva os jogadores a utilizarem o origami e descobrir qual o resultado final.

Para ter acesso as atividades, basta acessar o site happycodeschool.com/desplugaai preencher uma ficha com o nome e endereço de e-mail.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

