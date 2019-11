Eros Prado fará sessão extra de “Entre Risos e Rimas” no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Aniz Pachá será palco de humor e música neste sábado (23). Eros Prado virá para Catanduva com o espetáculo de Stand Up “Entre Risos e Rimas”. A sessão das 21h teve ingressos esgotados, mas o público que não garantiu a entrada poderá conferir a apresentação extra às 19h30. Os dois shows terão participação de Rafael Pequeno e Angelo Luchesi.

Os ingressos custam R$ 30 na compra antecipada, mas o espetáculo de humor, que chega a Catanduva pela produtora Giovane Alvarenga, também reúne solidariedade. Todos os DVDs vendidos nas sessões terão renda revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva. A equipe do HCC estará no teatro divulgando o trabalho do hospital, que atende gratuitamente pessoas acometidas pelo câncer. Os ingressos para o Stand Up estão à venda na Banca do Rossi (Praça da República) e no site www.megabilheteria.com.

Eros Prado nasceu em Montevidéu (Uruguai), mas foi criado em Pinhalzinho, no interior de São Paulo. O contato com os palcos teve início aos 16 anos, no grupo ArteAtrando, em Amparo. Foi em um dos hotéis onde atuava como animador que conheceu Márvio Lúcio, o “Carioca”, que foi o responsável por indicá-lo para fazer um teste no Programa Pânico, onde permaneceu por três temporadas.

Um dos destaques do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, Eros já teve passagem pelos programas Pânico na Band, República do Stand´Up (Comedy Central), Ceará Fora da Casinha e Treme Treme (Multishow). O humorista também faz sucesso com o canal “Pagode da Ofensa”, na plataforma YouTube, que atualmente, conta com 2 milhões de inscritos.

Os shows do humorista são marcados pelo carisma, simpatia e interação com a plateia, recursos que foram adquiridos pela experiência com teatro e animação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local