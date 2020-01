Equipes do Catanduva FC Participam do 1º Gold Cup de Dourados

Equipes do Catanduva Futebol Clube participarão do 1º Gold Cup de Dourados, São Paulo. O time da Cidade Feitiço levará para a cidade anfitriã atletas das categorias sub 11 e sub 13.

A informação foi divulgada pelo Santo por meio das redes sociais. A competição foi idealizada pela prefeitura de Dourados, no interior de São Paulo e contará com 30 agremiações entre escolas de futebol e clubes de todo Brasil.

Equipes profissionais também estarão presentes e, segundo a organização do evento, já foram confirmados: Esporte Clube Palmeiras, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Noroeste.

O torneio será realizado entre os dias 25 a 31 de janeiro e será disputado nas categorias sub 10 ao sub 17 e futebol feminino idade livre.

De acordo ainda com a organização do evento, haverá a presença de observadores de futebol dos clubes brasileiros em busca de jovens talentos. O 1º Gold Cup de Dourados faz parte da comemoração do aniversário de 123 anos da cidade e é promovido em parceria com empresas esportivas. “Nossa Copa de Futebol é realizada nas férias escolares em todo Brasil com intuito de difundir a prática do esporte coletivo e também dar a oportunidade para que muitos jovens mostrem seus talentos e sonhem em ser grandes jogadores de futebol”, consta em comunicado. Interessados ainda podem levar suas equipes para participarem.

Karla Konda

Editora Chefe