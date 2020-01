Equipes de Resgate São Mobilizadas Para Suposto Desaparecimento

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Ambiental foram mobilizadas para o atendimento de uma ocorrência de suposto desaparecimento de uma criança em Pindorama.

As primeiras informações davam conta de que três crianças brincavam próximo a uma mata, no bairro Ítalo Colombo, Coahinha, quando uma delas, teria sido picada por uma cobra e corrido para a área de mata preservada.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas por meio do 190 por uma mulher. Segundo ela, passava pelo local quando dois meninos com idades entre 7 e 8 anos a informaram sobre a suposta vítima ter sido picada pela cobra e corrido para a mata.

As buscas tiveram início com a participação inclusive do helicóptero do Águia, por volta das 13 horas. Até o início da noite, policiais faziam varredura pela região em busca da suposta vítima. No entanto, sem sucesso. A Polícia de Pindorama não registrou nenhum boletim de ocorrência de desaparecimento, não houve informação com o nome da suposta vítima, não foi registrado também entrada de ferido por picada de cobra no Pronto Socorro do Município.

Informações dão conta ainda que policiais conversaram com as duas crianças que estavam no local. E, segundo eles, as informações foram desencontradas.

Karla Konda

Editora Chefe