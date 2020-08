Equipes de Enfermagem do HPA Recebem Treinamento Prático em Emergências Pediátricas

As equipes de Enfermagem das Unidades Pediátricas do Hospital Padre Albino receberam treinamento teórico e prático em Emergências Pediátricas, com todas as normas de segurança. O objetivo do treinamento é capacitá-las para o atendimento nas emergências pediátricas, proporcionando qualidade e segurança ao paciente. A ação ocorreu do dia 16 a 30 de Julho.

Ao todo 186 profissionais foram treinados e as unidades envolvidas compreendem a Internação, Urgência e Emergência, UTIs Neonatal e Pediátrica. “O reconhecimento dos sinais e sintomas que demonstram gravidade nos pacientes pediátricos e adolescente é de suma importância para o prognóstico. Já o atendimento precoce pode evitar a evolução para parada cardiorrespiratória (PCR), choque, insuficiência respiratória ou piora do quadro clínico. Sendo assim, os treinamentos específicos, tanto técnicos como teóricos, do profissional de saúde é prioritário para um atendimento ágil, resolutivo e humanizado das urgências e emergências pediátricas”, ressaltou a Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Padre Albino, Ana Lúcia dos Santos.

Além da coordenadora, participaram do treinamento as enfermeiras Raquel Serena Zacchi (Especialista em Suporte Avançado em Pediatria-PALS) e Camila Redígolo Raimundo (Coordenadora Especialista UTI Neonatal e Infantil).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook