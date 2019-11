Equipes De Basket Da Prefeitura Ganham Campeonato E Trazem O Ouro

Sábado (23) foi dia de ouro para o Basket de Catanduva. As equipes Dragons Smelt Catanduva sub 19 e Projeto Bola na Cesta sub 12 feminina, foram campeãs da Copa Monte Líbano no último sábado, (23), as equipes disputaram o campeonato durante o ano todo e na final Dragons Smelt venceu o Clube Monte Líbano.

Para essa disputa o placar arrasador foi de 74x 37, e ainda teve como destaques os atletas Luan Dias como 1°cestinha do campeonato E o atleta Guilherme Marcondes como 2° cestinha.

Já a equipe feminina sub 12 do Projeto Bola na Cesta ganhou da equipe de Tanabi pelo placar de 38 x 18, e os destaques da partida foi a atleta Gabriela Barbuio com 22 pontos , Bianca Ferretto com 12 pontos.

A técnica da Dragons Smelt, Tatiane Motta contou que foi muito merecido a vitória devido a dedicação e o empenho da equipe e que seguem treinando para os próximos jogos de outros campeonatos.

Já a técnica Fernanda Hartwig agradeceu as meninas e parabenizou as equipes tanto da Tatiane quanto a que ela que é responsável.

“Parabéns para todos os atletas e para nós, as treinadoras Tatiane Motta com o masculino e eu com o feminino, acredito que pelo excelente trabalho com a categoria de base de Catanduva fez com que o basket levasse ouro para casa”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local