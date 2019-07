Equipes das Centrais De Atendimento Passam Por Capacitação

Com o objetivo de agregar dinâmica à construção coletiva das equipes, de olho nos conceitos básicos da gestão da comunicação eficiente, os funcionários das Centrais de Atendimento da Prefeitura de Catanduva passaram por um processo de capacitação. O treinamento foi realizado entre os dias 18 e 19 de julho e teve como tema a “Excelência no atendimento ao público”.

Os servidores atuam nos setores de arrecadação, jurídico, trânsito, habitação, Procon, protocolo, recursos humanos, ouvidoria e planejamento, e passaram pela capacitação em grupo. A líder da ação foi a professora Rosana Schaeffer, que representa a empresa RSM Consult Assessoria e Consultoria. A atividade deu ênfase aos valores humanos, essenciais para viabilizar relações saudáveis, nos mais diferentes ambientes de atendimento. O respeito às diferenças, hierarquias, normas e procedimentos também compôs o conteúdo.

Uma funcionária conta que esse treinamento é essencial para garantir a qualidade no atendimento ao público. “Esse treinamento é muito importante, porque ele nos faz enxergar as coisas de outra forma, de outra maneira. Por exemplo, muitas vezes a pessoa que está procurando nosso atendimento pode estar de mau humor devido a algum problema pessoal, aí que o profissionalismo fala mais alto, nesses momentos temos que saber relevar e até ignorar o mau humor das pessoas para garantir a qualidade no atendimento, que é o que importa”.

“O treinamento em formato APA – Aprendizagem Pela Ação possibilita interligar teoria e prática, desenvolvendo habilidades para o exercício dos princípios do bom atendimento, conhecimento sobre os mecanismos de atendimento ao usuário no setor público e uma melhor compreensão da realidade em que atua. Tudo isso para que (o funcionário) seja capaz de lidar com as situações mais difíceis do cotidiano na hora do atendimento ao cliente. Incluindo técnicas efetivas que poderão ajudar a entender as necessidades dos clientes, até mesmo dos mais exigentes. Também são abordados temas como neutralizar situações ruins no cotidiano”, comenta Rosana Schaeffer.

O treinamento integra as ações que são viabilizadas através do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT), financiado pelo BNDES. Em ritmo acelerado, a reforma da Central de Atendimento 1 entrou na reta final. O espaço começa a receber os mobiliários e equipamentos que deverão compor a unidade, que contará com o incremento de novos serviços, como novo layout com áreas para pré-atendimento, triagem de serviços e autoatendimento para recursos online. Depois disso, terá início a reforma da Central de Atendimento 2.

André Santos

Da Reportagem Local