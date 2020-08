Equipes da Polícia Militar de Catanduva Recuperam Três Motos Furtadas

Policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) de Catanduva recuperaram três motos que teriam sido furtadas.

De acordo com a PM, o encontro dos veículos ocorreu após receberem denúncia da central de atendimento de ocorrências, informando que duas pessoas haviam furtado uma motocicleta na cidade de Catiguá na tarde de sexta-feira (31).

A informação da ligação também dizia que os suspeitos tinham fugido sentido ao município de Catanduva, foi ai que os policiais iniciaram diligências e encontraram a moto e os suspeitos do crime.

Segundo a PM, ao avistarem as viaturas, os acusados tentaram fugir, quando em determinado momento perderam o controle do veículo vindo a caírem, momento em que empreenderam fuga a pé, sendo acompanhados e detidos.

“Após a confissão dos autores, as diligências continuaram, totalizando a recuperação de três motocicletas, duas produtos de furto e uma terceira de tentativa de furto. Desta forma, os dois menores infratores foram apreendidos e os bens subtraídos restituídos aos seus legítimos proprietários, dando uma rápida resposta às vítimas e à sociedade”, informou a Polícia Militar por meio de nota.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook