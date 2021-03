Equipe Técnica Realiza Vistoria no Estádio Silvio Salles Para Início da Reforma

O Estádio Municipal Silvio Salles foi alvo de vistoria técnica liderada pela Prefeitura de Catanduva na manhã de terça-feira, dia 23. Na ocasião, o Prefeito padre Osvaldo de Oliveira Rosa conduziu equipe que, de pronto, fez análise das condições do local e apontou quais serão as primeiras ações as serem executadas visando a recuperação do espaço. Dentre as providências está a recuperação do gramado do campo, serviços de roçagem e jardinagem, limpeza geral e pintura. O trabalho abrangerá a área administrativa, vestuários, troca de pisos e reparos no telhado. Para agilizar as demandas, uma força-tarefa que envolverá as Secretarias Municipais de Esportes, Meio Ambiente, Obras e Planejamento.

Integraram a comitiva na visita: Marco Braga – Secretário de Esportes, Julia Cassiano – Secretária de Meio Ambiente, Marcos Coelho – secretário de Obras e Walter Agudo Romão – Secretário de Planejamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local