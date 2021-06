Equipe Smelt de Supino e Levantamento Disputarão Paulistão no Próximo Dia 12 de Junho

Acontece no dia 12 de junho o vigésimo paulistão de power bíceps supino e leve terra em Itatinga e atletas da SMELT de Catanduva já estão treinando para o Paulistão 2021. A equipe é composta pelos atletas eles Paulo Henrique, Antônio Dionísio Ribeiro, Geverson Ramos, Edmar Maniezo, Felipe Túlio. O Paulistão será de Power bíceps, Supino e levantamento terra. Os atletas carregam uma ótima bagagem são Campeões Mundiais e por isso esperam trazer as melhores posições do pódio e garantir o nome de Catanduva entre as melhores. O supino é um exercício físico que é uma forma de levantamento de peso voltado principalmente para o treinamento dos músculos peitorais maiores, mas que também envolve, como sinergistas, os músculos deltóide, serrátil anterior, coracobraquial e tríceps braquial. Enquanto está deitado em decúbito dorsal, de preferência sobre um “banco” específico, o praticante abaixa uma barra com pesos até perto do peito [90º graus], e então a empurra para cima até que seus cotovelos estejam estendidos (ou próximos a isso). Os nomes “supino” ou “supino reto” são tradicionalmente associados ao exercício quando efetuado com barra, sobre um banco com 0 graus de inclinação, entretanto existem variações conforme o equipamento utilizado para a resistência (máquinas, halteres, elásticos, barra), angulação do banco (plano, inclinado, declinado) e tipo de pegada (aberta, fechada, invertida).

Ariane Pio

Da Reportagem Local