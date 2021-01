Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti Inicia Reciclagem de Brigadistas Contra a Dengue na SAEC

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) está promovendo reciclagem das brigadas contra dengue dentro dos imóveis públicos.

A ação teve início na quarta-feira, 27, pela Superintendência de Água e Esgoto (SAEC). A mesma iniciativa percorrerá todos os imóveis públicos do município e visa além da orientação identificar nos estabelecimentos públicos locais propícios para o encontro larvário.

De acordo com Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAa, órgão ligado a Secretaria Municipal de Saúde, este trabalho é muito importante para proteção dos servidores e da comunidade. “Mesmo com a pandemia e as dificuldades com o distanciamento o trabalho da EMCAa não foi interrompido e principalmente neste período de chuvas e altas temperaturas estão sendo intensificados”, destacou.

Diego explicou ainda sobre o que foi abordado durante a capacitação. “Os servidores municipais receberam treinamentos sobre produtos alternativos, observação de problemáticas estruturais dos prédios e orientações sobre o vetor que serão levadas a seus familiares com um cuidado especial as Fake News que são difundidas na comunidade, como por exemplo, que o mosquito só pica de dia ou só se desenvolve em água limpa e parada. Então, nosso trabalho é dizer a todos, onde tiver água, pode haver o mosquito, por isso contamos com os brigadistas para este olhar diferencial, mas principalmente com a população para que faça uma inspeção diária em sua residência. Retirando locais que possam servir de reservatório de água, lavando os pratos dos animais de estimação todos os dias, cuidar da limpeza e vedação dos ralos, evitar vasos de planta com água e também ajudar o setor com a logística de denúncia a terrenos baldios e casas abandonadas ou qualquer outra problemática”, completou. Para denúncias de irregularidades os munícipes podem entrar em contato com a EMCAa pelo telefone (17) 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local