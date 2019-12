Equipe Municipal De Combate A Endemias De Itajobi Percorrem Residência Contra A Dengue

A Equipe Municipal de Combate a Endemias de Itajobi, em parceria com o Departamento Municipal de Obras, Departamento Municipal de Meio Ambiente e Departamento de Esportes, realizou um trabalho de intensificação em três bairros do município durante essa semana.

Entre os dias 18 a 22 de novembro os bairros Panorama, Nossa Senhora Aparecida e Esplanada receberam a Equipe que realizou visitas nas residências para identificar e eliminar criadouros do mosquito da Dengue.

De acordo com informações do Coordenador da Equipe Municipal de Combate a Endemias, Rafael Trovó, a ação foi realizada nos três bairros devido à grande incidência de casos positivos e criadouros encontrados nas residências dos referidos bairros este ano. “Foram eliminadas das casas, grandes quantidades de recipientes que os moradores não utilizariam mais, recipientes estes que acumulam água e geram mais mosquitos”.

Durante a ação foram recolhidos dois caminhões de entulhos e vistoriadas 582 casas. “Destas, 17 tinham criadouros. A equipe agradece a colaboração da população e pede para que os moradores continuem no combate sempre olhando seus quintais, ralos, piscinas e tudo o que possa acumular água”.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em setembro de 2019, foram registrados 1.439.471 de casos em apenas um ano, o que representa um aumento de quase 600% em comparação com o mesmo período de 2018.

Segundo o departamento de saúde é importante desde já às pessoas se conscientizarem e deixarem limpos terrenos e quintais. Tudo que acumule agua deve ser visto e revisto diariamente para que a dengue não seja mais um surto como foi no inicio de 2018.

Ariane Pio

Da Reportagem Local