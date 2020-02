Equipe do EMCAa Realiza Ação de Conscientização no HSD e Poupatempo

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti – EMCAa esteve no Hospital São Domingos no dia 17 e 18 de Fevereiro levando informações e dicas de combate ao mosquito da dengue. Os agentes também realizaram orientações na unidade do Poupatempo, na manhã de ontem, 27. O objetivo da atividade é incluir instituições e grupos com representatividade no município e através da força do exemplo formar uma onda positiva de combate ao mosquito. “Neste momento e essencial visitar locais como este, pois são unidades de saúde onde pessoas já estão com dengue ou tem alguma doença pré-existente. Sendo assim, eles são um público alvo para nós por se encontrarem em grupos de risco”, comentou Diego Palmieri, Coordenador de Ações do EMCAa.

O controle da dengue exige um esforço de todos os profissionais de saúde, gestores e população. Não se combate a dengue sem parcerias. “A fala aos funcionários de saúde reflete nossa intenção para que estes profissionais desmistifiquem velhos mitos do combate ao vetor como o que ele só voa meio metro, só pica nas pernas ou apenas durante o dia. E além dos produtos alternativos que orientamos, há o estímulo à denúncia de terrenos baldios, casas abandonadas e ao recebimento dos agentes visitadores, que é essencial no combate”, finalizou.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na última quarta-feira, 26, em Catanduva foram somados 2.532 diagnósticos confirmados da doença e 3.365 casos em investigação. Além disso, 1.235 exames deram negativo para dengue do começo do ano até agora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local