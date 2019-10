Equipe de Natação Volta de Torneio Com Bagagem Recheada de Medalhas

No último sábado, dia 19 de outubro, a equipe de natação da Smelt – Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de Catanduva retornou do Torneio Regional de Natação de São José do Rio Preto com a bagagem cheia de premiações. Foram, no total, 41 medalhas conquistas na competição, sendo 24 de ouro, 12 de prata e cinco de bronze.

O torneio regional foi organizado pela Federação Aquática Paulista e envolveu nadadores nas categorias Pré-mirim a Sênior, com provas disputadas nas piscinas de 25 metros. As competições aconteceram na unidade de São José do Rio Preto do Sesi. A competição reuniu oito equipes, num total de 250 atletas, sendo 24 catanduvenses, que foram comandados pela professora Andrea Malfará.

Em entrevista ao O Regional, ela comentou a respeito da competição: “A equipe foi muito bem, tivemos um resultado muito positivo em Rio Preto. Agora, estamos treinando visando os Jogos Abertos que acontecem em Marília. Nossa equipe de natação irá enviar representantes e vamos participar nos dias 20 e 21 de novembro, bem como iremos participar da Super Copa São Paulo, nosso campeonato paulista, que acontece em dezembro, em Mococa. Estamos treinando firme para essas competições”.

“Vale ressaltar que domingo agora, dia 27, estaremos participando da Travessia do Náutico em Araraquara, uma prova de 1 km e 100 metros com atletas já aptos a participar de travessias”, finaliza a professora.

