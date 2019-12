Equipe De Natação De Catanduva Fatura Medalhas Na Super Copa SP

A natação de Catanduva encerrou a participação na 3ª edição da Super Copa São Paulo de Natação com uma conquista de seis medalhas. A equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) fizeram bonito nas provas disputadas em Mococa, no final de semana.

Os atletas contemplados com premiação foram: Jeniffer KarlaPrates, que garantiu 1 medalha de ouro (100 metros costa); Júlia de Paula Oliveira, com 3 medalhas, sendo 2 de prata (50 metros livre e 100 metros costas) e 1 de bronze ( 100 livres); Gabriel Andriguetho Ferreira conseguiu 1 medalha de bronze (100 metros peito); Vitória Scaldelai Jacintho, ganhou 1 medalha de bronze (100 metros costas).

A etapa marca o encerramento da programação 2019 da Natação de Catanduva. Para a professora Andrea Malfará, o desempenho obtido é resultado para preparação intensa do grupo. Dentre as conquistas, a experiência da Super Copa também resultou na melhora nos tempos dos nadadores. “Os nadadores foram muito bem. Eles curtiram bastante a competição. Nossa equipe estava muito focada e motivada”, frisou a técnica.

Na competição, a delegação da cidade contou com a participação de 20 nadadores e teve competidores desde as categorias pré-mirim e mirim. Todos os nadadores dessa categoria ganharam medalha de participação.

O evento esportivo contou com a presença de 970 nadadores, de 56 equipes de todo o estado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local