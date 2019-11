Equipe De Natação ACD De Catanduva Conquista Destaque Nos Jogos Abertos

E mais uma etapa dos Jogos Abertos do Interior foi superada com sucesso pelos Atletas Com Deficiência de Catanduva. A equipe catanduvense de natação conseguiu pontuar na maioria das provas disputadas e ficar em posições de destaque, com vários nadadores figurando na 4ª colocação entre os melhores do Estado.

É necessário ressaltar, ainda, que a delegação da Inclusão Social contou com um time de nove paratletas, sendo essa a maior equipe ACD que já representou a cidade nos Abertos. Conforme boletim de classificação, Catanduva ficou na 15ª posição dentre 27 cidades, no feminino, e na 18ª posição dentre 36 municípios participantes, no masculino.

Esse foi o desempenho dos nadadores de Catanduva: Aparecida Sevilha; 5° lugar nos 100m livre, 4° lugar nos 100m costas, e 4° lugar nos 50m livre. Angelica Cristina; 3° lugar nos 100m costas, 4° lugar nos 400m livre; e 5° lugar nos 50m livre. Ademir Santaela; 4° lugar nos 100m peito, 5° lugar nos 400m livre, e 4° lugar nos 100m costas. Guilherme Ananias; 4° lugar nos 50m borboleta. Ricardo Uvinha; 4° lugar nos 100m livre. Junior Pio; 7° lugar nos 100m costas. José Carlos Gerut; 7° lugar nos 100m livre, 6° lugar nos 50m livre, e 6° lugar nos 100m costas. Pedro Lucas; 6° lugar nos 100m livre, e 6° lugar nos 200m livre. Pedro Henrique Goulart; 8° lugar nos 100m costas.

Da Reportagem Local