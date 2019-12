Equipe De Futsal De Catiguá É Campeão Do MDB CUP No Sesc Catanduva

No último sábado, dia 14 de Dezembro, o sub 16, equipe da Escolinha de Futebol de Catiguá, sob o comando do treinador Pedro Xavier, foi campeão da MDB CUP.

Uma final eletrizante disputada na quadra de esportes do Sesc Catanduva. A equipe de Catiguá venceu Palmares Paulista pelo placar de 4×3 e conquistou pela primeira vez o título de campeão de uma das copas mais difíceis da região.

A Escolinha de Futebol de Catiguá participou em cinco categorias; sub 09, 10, 12, 14 e 16, quatro das cinco categorias passaram para a próxima fase, mas apenas a equipe sub 16 chegou até a final e foi campeã.

A MDB CUP

Copa Mundo da Bola, possui como principal objetivo incentivar à prática do futsal nas escolas, clubes e equipes municipais de toda a região de Catanduva. Além de incluir cada vez mais crianças e jovens no mundo do esporte, transformando-os em pessoas preparadas para solucionar os desafios pessoais e profissionais. A iniciativa visa por meio do futsal proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos participantes, revelando assim, novos talentos para o futebol brasileiro.

