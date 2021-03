Equipe da Emcaa de Catanduva Reforça Ajuda no Mutirão da Limpeza

As equipes da Prefeitura estão fazendo um faxinão e a equipe da EMCAa esteve de plantão, neste último sábado (13), na região do Pachá fa- zendo varredura na eliminação de criadores da dengue. A EMCAa também deu suporte para equipe de Meio Ambiente no mutirão de coleta de volumoso.

Além disso, a Prefeitura de Catanduva está intensificando o serviço de coleta de volumosos com um mutirão que será realizado aos sábados. Oportunidade ideal para descartar, de forma correta, itens como móveis, armários, sofás, fogões, eletrônicos e geladeiras. O serviço existe para que os casos de dengue não aumentem no município principalmente nesta época do ano que com clima de verão chuvoso tem mais indícios de proliferação das larvas do mosquito da dengue.

A EMCAa está fazendo diversas parcerias com várias instituições da cidade para apoiar e garantir a divulgação do combate ao mosquito em diversos setores e canais na rede social. Além disso, onde há casos confirmados de dengue, a prefeitura realiza nebulização e agentes visitam as casas verificando e alertando a população.

Ariane Pio

Da Reportagem Local