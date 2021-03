Equipe da Assistência Odontológica Mantém Atendimentos Durante Pandemia da Covid-19

As equipes de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde seguem com os atendimentos odontológicos nas Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Para isso, foram realizadas algumas alterações em seu fluxo de trabalho devido à pandemia da Covid-19.

Atualmente, Catanduva possui 29 equipes de saúde bucal, com atendimento nas 23 unidades de saúde do município e no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

Com alto risco de disseminação e contaminação do vírus durante os procedimentos, os profissionais de saúde reorganizaram o processo de trabalho e adotam todas as medidas preventivas, a fim de oferecer um atendimento seguro para o paciente e o trabalhador.

Para viabilizar os atendimentos eletivos durante a pandemia, as equipes reduziram a quantidade de agendamentos e ampliaram o período entre as consultas para que não haja aglomeração nas salas de espera.

Os atendimentos também não são realizados simultaneamente; enquanto houver uma equipe em atendimento, o próximo deverá aguardar a liberação do espaço, com devida limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos.

Procedimentos que utilizam aparelhos de ultrassom e os que geram aerossóis, como jato de bicarbonato, não são realizados devido ao risco de transmissão.

Os atendimentos de urgência e emergência, como os que apresentam dor aguda e intensa, seguem nas unidades de saúde após avaliação do quadro pelo cirurgião-dentista, que determinará a necessidade de procedimento imediato ou a adoção de outras medidas terapêuticas.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta o munícipe a comparecer sozinho à consulta. A definição e os critérios para realização dos procedimentos eletivos ficarão a critério das equipes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local