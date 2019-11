Equipe Catanduvense De Atletismo ACD Garante 11 Medalhas Nos Jogos Abertos

A Cidade Feitiço completou a primeira etapa da maratona de provas nos Jogos Abertos do Interior, na modalidade atletismo ACD – Atleta Com Deficiência. A delegação de Catanduva encerrou a participação na competição regional com um total de 11 medalhas conquistadas, sendo 8 de ouro e 3 de prata. Os jogos estão sendo disputados na cidade de Marília e seguem até o dia 23 de novembro.

Para participar, a equipe da Inclusão Social enviou nove atletas para a modalidade. Desses, foram seis competidores que conseguiram medalhas. Outros três mantiveram suas marcas nas provas, se comparado às competições anteriores. Além disso, vale ressaltar que a maior parte dos atletas superou seus próprios índices obtidos na participação nos Jogos Regionais disputados no mês de julho, em que foi realizada a fase classificatória para os Abertos.

Com o resultado, Catanduva figura, agora, na quarta posição na classificação geral do torneio. “Nossos atletas se superaram. Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados”, comemorou, em nota oficial enviada à equipe do O Regional, o técnico Matheus Couto.

Já na semana que vem, será a vez do time de natação para atletas com deficiência entrar na competição. Durante todas as provas, Catanduva terá representantes nas seguintes modalidades: atletismo, atletismo ACD, basquete masculino, boxe, ginástica artística e ginástica rítmica, kickboxing, natação masculina e feminina, natação acd, supino, taekwondo, tênis e xadrez.

Da Reportagem Local