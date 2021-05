Enxaqueca Atinge 15% da População Segundo a Organização Mundial da Saúde

A Enxaqueca é a sexta doença mais incapacitante do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa doença atinge 15% dos brasileiros – cerca de 30 milhões de pessoas relataram dores de cabeças de intensidade variáveis, muitas vezes acompanhadas de náuseas e sensibilidade à luz e ao som. “Os sintomas podem ocorrer em qualquer idade, mas costuma manifestar-se mais em adolescentes e adultos jovens e afeta mais as mulheres do que os homens”, ressalta o neurologista Saulo Nader. E os dados confirmam, segundo o Ministério da Saúde, de 5 a 25% das mulheres em contrapartida, 2 a 10% dos homens sofrem dessa doença.

Nader ressalta ainda que há alguns pilares que podem elevar os sintomas e desencadear as crises, tais como: estresse, privação de sono e insônia, jejum prolongado e odores químicos (como gasolina e perfumes fortes, por exemplo).

Cinco principais sintomas da enxaqueca são: Dor de cabeça forte, às vezes somente de um lado da cabeça; Dor de cabeça latejante (pulsátil, como um coração); Dor de cabeça que piora com atividade física (subir uma escada, por exemplo, fazer exercício físico); Dor de cabeça que piora em ambientes muito claros e iluminados; Enjoo.

Não necessariamente a presença de todos esses sintomas para o diagnóstico. Vale buscar ajuda de um neurologista no caso de apresentar alguns desses sintomas pontuados. “O tratamento consiste em medicamentos poderosos para abortar as dores de cabeça quando elas vierem (o mais rápido possível) e remédios preventivos (aqui a ideia é nem deixar que as dores aconteçam). A maior parte das pessoas melhora muito com o tratamento, recuperando qualidade de vida. Fora os remédios, dormir bem e controlar o estresse são essenciais para as chatas das dores visitarem menos a pessoa”, diz Dr. Saulo.

O ESPECIALISTA FALA SOBRE MITOS: “Não é todo mundo com enxaqueca que terá problemas com chocolate, café ou queijos. Cerca de 5% das pessoas acometidas terão crises desencadeadas por um esses alimentos. Então, nada de dietas malucas, somente será retirado algum alimento do dia a dia se, comprovadamente, ele fizer mal aquela pessoa com enxaqueca, pois para a maioria não haverá problema algum com o cafezinho e o chocolate”.

Da Reportagem Local