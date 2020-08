‘Envelhecendo com Saúde’ Será Abordado na Live da EDUCA Desta Quinta-Feira

Nesta quinta-feira, dia 13 de Agosto, a partir das 19h, será realizada a Live da EDUCA cujo tema abordado será Envelhecendo com Saúde. A programação contará com a participação do docente Prof. Dr. José Claudio Jambassi Filho, que apresentará o tema ‘Musculação e envelhecimento’, o Prof. Dr. André Gurjão também participará do debate. Para os interessados em acompanhar a transmissão, o conteúdo será disponibilizado diretamente pelo Instagram oficial do curso @efunifipa.

O convidado especial André Luiz Demantova Gurjão é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, possui Mestrado e Doutorado em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Recebeu em 2005 prêmio do Conselho Regional de Educação Física (CREF-4) na categoria “Pesquisa” e orientou três trabalhos premiados com o 1º Lugar na Categoria Iniciação Científica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

