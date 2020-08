Entregas De Compras On-Line Podem Ser Afetadas Pela Greve Dos Correios

Com as vendas on-line e a utilização de entregas via correio, muitas empresas utilizam esse meio para que o consumidor possa receber sua mercadoria com conforto e segurança em meio a pandemia.

Mas os funcionários dos Correios em todos os Estados do País decidiram entrar em greve a na noite desta última segunda-feira (17). Segundo informou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect), a paralisação pode ocorrer por tempo indeterminado, em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus.

Em nota, a federação afirma ter sido surpreendida com a revogação, a partir de 1º de agosto, do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021. Segundo a entidade, 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras.

Em nota, os Correios informaram ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população em qualquer situação adversa.

A estatal informou que o objetivo primordial é cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, de forma a retomar a capacidade de investimento e sua estabilidade, e manter os empregos dos funcionários.

O Regional tentou entrar em contato com Correios de Catanduva para saber sobre os funcionários da cidade haviam também aderido, mas não houve retorno. Já os correios os funcionários de São José do Rio Preto aderiram o que muitas mercadorias passam pela distribuidora para chegar em Catanduva, ou seja o atraso será inevitável.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

