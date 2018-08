Entidades Sociais de Catanduva Recebem Doações de Kits de Higiene Pessoal

18 entidades sociais de Catanduva receberão doações de kits de higiene pessoal. A entrega foi feita pelo Conselho da Mulher Empresária na manhã de ontem (31) na sede do Sincomercio. O ato solidário contou com a presença do presidente Ivo Pinfildi Júnior, da presidente do CME, Lourdinha Serpa Dalto, e de todas as conselheiras.

Os kits foram compostos por produtos arrecadados no ato da inscrição da 9ª Caminhada do Batom e do Bigode e entregues para as instituições: Vicentinos Nossa Senhora das Graças, Vicentinos Santo Antônio de Pádua, Creche Antônio Nelson Zancaner, Centro Espírita Semeador, Caritas Diocesana, AVOIAM, Educandário São José, Creche Sinharinha Neto, Centro Espírita Mensageiro do Amor, Creche José Zancaner, AVCC, Recanto Nosso Lar, Recanto Monsenhor Albino, GASA, Vila São Vicente de Paulo, Casa de Recuperação Recomeçar, Projeto Semear – Paróquia Imaculada Conceição e Associação Espírita Amor e Caridade.

“São entidades sérias que beneficiam crianças, jovens, idosos, dependentes químicos, pessoas com câncer, enfim ajudam as pessoas que precisam e promovem uma grande e forte corrente do bem em nossa cidade”, revelou Ivo Pinfildi Júnior.

A presidente do Conselho, Lourdinha Dalto, falou sobre a satisfação em poder beneficiar as entidades locais: “Cada instituição tem um trabalho único em nossa cidade e é muito importante junto aqueles que necessitam. Por isso o nosso compromisso é ajudar e promover a solidariedade”, destacou.

Na ocasião, o presidente do Sincomercio parabenizou o trabalho realizado pelo Conselho da Mulher Empresária, assim como o comprometimento de todas com a realização da 9ª Caminhada do Batom e do Bigode: “É gratificante ver o empenho de todos com ações que promovem o bem e ajuda ao próximo”, finalizou Ivo.

