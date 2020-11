Ensino Médio e Fundamental Retomam Aulas Presenciais

Alunos do Ensino Médio e fundamental das escolas da rede Estadual de Catanduva retornaram às aulas presenciais. De acordo com o governo do estado, foram adotadas medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, como protocolos de distanciamento social, o uso obrigatório e adequado de máscaras de proteção e disponibilização de álcool em gel nas salas e áreas comuns das unidades.

O ensino médio das escolas EE. Alfredo Minervino, EE. Barão do Rio Branco, EE. Prof. Dinorah Silveira Borges e EE Prof. Vitorino Pereira retornaram no dia 07 de Outubro. Já as escolas EE. Antonio Maximiano Rodrigues, EE. Prof. Cleomério José Campi e EE. Nicola Mastrocola voltaram no dia 14 de Outubro. A escola EE. Joaquim Alves Figueiredo foi a última, retornando no dia 26 de Outubro.

O ensino fundamental dos anos finais de todas as escolas estaduais voltaram na terça-feira, 03 de Novembro, com exceção da EE. Prof. Dinorah Silveira Borges que não possui o fundamental.

De acordo com a Secretaria de Educação também foram reduzidos em 20% o número dos estudantes nas aulas presenciais.

Na entrada das unidades ainda foram instaladas pias para lavagem das mãos com água e sabão. O governo também orienta os alunos a estarem atentos aos cuidados de higiene no deslocamento de casa à escola e da escola para casa.

Nas salas de aula, as carteiras foram colocadas a uma distância de 1,5 metro umas das outras e nos refeitórios somente devem ser ocupados os assentos sinalizados nas mesas. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive banheiros.

De acordo com o governo estadual, funcionários e voluntários auxiliarão os estudantes em todas as movimentações dentro da escola.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local