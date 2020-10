Enquanto Metade da Cidade Fica Sem Água, Caminhão Pipa Lava Ruas, Calçadas e Canteiros

Enquanto metade da cidade tem sofrido com interrupção do fornecimento de água, justificado pela queda de energia no último domingo que queimou equipamentos na unidade de abastecimento São Vicente de Paulo, enquanto moradores ficam por três, quatro até seis horas sem uma gota de água na torneira, um caminhão-pipa foi visto na área central da cidade lavando ruas, calçadas e canteiros.

A ação chamou atenção de diversos catanduvenses que postaram imagens pela rede social criticando a medida adotada. “o trabalhador chega em casa, encontra-se sem água. Ai falam que é para economizar e olha a palhaçada em frente ao Fórum”, afirmou um morador em uma postagem em grupos do Facebook, incluindo uma foto.

Ao ser questionada sobre a medida, a prefeitura respondeu: “A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura esclarece que a água utilizada para regar canteiros e praças, com uso do caminhão-pipa, não é potável, sendo considerada imprópria para o consumo. A manutenção é realizada de duas a três vezes por semana em canteiros centrais como da rua 7 de Setembro, avenida Orlando Zancaner e avenida São Domingos, por exemplo. O local da foto é uma área onde foi feita a reposição de grama, o que exige atenção maior das equipes. Com relação às praças, a limpeza é desenvolvida de segunda a sexta-feira, apenas no período da manhã, para garantir a manutenção dos espaços públicos”.

Da Reportagem Local