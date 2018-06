Enquanto Catanduva Aguarda, TJSP Inaugura Novo Fórum de Rio Preto

Enquanto Catanduva aguarda, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inaugura na próxima segunda-feira (25) o novo fórum de São José do Rio Preto. O prédio conta com área de 5.379 metros quadrados e deve abrigar uma Vara do Juizado Especial Cível (JEC), duas Varas de Família e Sucessões e uma Vara da Infância de Juventude, além do Setor Técnico Psicossocial. Já na Cidade Feitiço, área foi doada em 2008, mas até hoje as obras ainda não começaram.

Lei Complementar 559/2008 mostra que área tem 17 mil metros quadrados e foi avaliada ainda naquele ano em R$ 270 mil. A lei previa que deveria constar na escritura do imóvel o prazo para que a Fazenda Pública do Estado começasse as obras que deveriam ter duração de cinco anos. O prazo expirou em 2013 e até então, comitivas da OAB e da Prefeitura já foram diversas vezes buscar novidades sobre o andamento do prédio da “Cidade Judiciária”. As instalações deverão ficar na Avenida Theodoro Rosa Filho, nas proximidades dos institutos de Criminalística e Médico Legal.

Em fevereiro de 2017 o Prefeito de Catanduva Afonso Macchione enviou ofício cobrando a construção do novo Fórum na cidade. O documento foi protocolado e encaminhado ao secretário de Justiça e da Defesa Civil, Márcio Fernando Elias Rosa. Uma comitiva também solicitou ao então governador Geraldo Alckmin que o projeto seja viabilizado rapidamente.

A necessidade de outra unidade é expressiva, por conta da capacidade do Fórum que fica no Centro de Catanduva não comportar. “O Fórum de Catanduva já tem limitações de espaço não comportando sequer a instalação de outra vara, além de problemas de infiltrações, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, além de sujeita a alagamentos como aconteceu no mês de janeiro de 2016”, explicou o Diretor do Fórum de Catanduva, José Roberto Lopes Fernandes em comitiva. A média de processos em Catanduva é de um para cada habitante. Nas sete varas do Fórum, foram 154.623 ações, com dados colhidos no início e 2016. A Comarca de Catanduva tem pouco mais de 151 mil pessoas. Só em 2015 foram 19 mil novos processos.

Evento terá presença do presidente do TJ

O presidente do TJSP, de­­sem­bargador Manoel de Quei­­­roz Pereira Calças, participará da inauguração do Fó­­rum de Rio Preto que será a partir das 15 horas de segunda.

Os prédios dos Fóruns Cível e Criminal serão mantidos em seus respectivos endereços. A Secretaria Estadual de Justiça e de Defesa da Cidadania, responsável pela construção do edifício, entregou o prédio para o TJSP em 27 de dezembro do ano passado. De lá para cá foram realizados serviços necessários para viabilizar o funcionamento da Justiça no local, entre eles a aquisição e instalação de equipamentos de rede lógica; instalação de divisórias e estantes; cabeamento; aparelhos telefônicos; contratação de serviços de segurança patrimonial e limpeza.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local