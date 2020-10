Engenharia da Netflex Inicia Trabalho Para Transmissão ao Vivo do Debate VOX

A equipe de engenharia da Netflex inicia os preparativos para que seja realizada a transmissão ao vivo do Debate VOX com os candidatos à prefeitura de Catanduva, no próximo dia 09 de novembro, a partir das 20h30, na Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE).

De acordo com o engenheiro Ezequiel Guedes Lima Junior, coordenador de infraestrutura da Netflex, alta tecnologia será usada. “Estamos criando uma infraestrutura nova, do ponto do debate até o nosso datacenter. Vamos utilizar o melhor de tecnologia. Fibra ótica de ponta a ponta, sem nenhum tipo de interferência e abrindo este canal 2.1 para transmitir o debate”, afirmou o engenheiro. “Todos os assinantes que tenham nosso plano de TV, basta procurar o canal 2.1, que estará aberto desde a manhã do dia 09, com uma programação já diferente, sempre informando sobre o debate e no momento do evento, ao vivo para que todos tenham acesso as propostas e ideias apresentadas pelos candidatos”. Além da transmissão que será acompanhada em casa por quem é assinante Netflex, o debate ainda poderá ser visto pelos internautas das redes sociais de O Regional e da VOX FM, dos ouvintes da VOX na frequência 101,3 e a cobertura completa nas páginas de O Regional.

Debate

O debate terá tempo aproximado de 90 minutos divididos em cinco blocos. Inicialmente será feita a abertura com a apresentação dos candidatos e a leitura dos currículos.

Dando início ao debate os candidatos responderão a perguntas feitas por jornalistas. Cada jornalista fará uma pergunta para dois candidatos e indicarão outro para comentário. Todos os candidatos responderão a perguntas. O tempo será de 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta do candidato e um minuto para o comentário. No segundo bloco, os candidatos responderão a uma pergunta feita por moradores de Catanduva. As perguntas serão selecionadas e gravadas em vídeo, divulgadas no momento do debate. Tempo de resposta será de dois minutos e a ordem de respostas será de acordo com o sorteio realizado anteriormente. O terceiro bloco, o mais longo do debate, cada candidato fará uma pergunta aos demais concorrentes participantes. O tema é livre e a pergunta pode ser diferente para cada candidato. A ordem também seguirá por sorteio realizado.

O último bloco será de considerações finais, de acordo com o sorteio realizado, cada candidato terá 2 minutos.

Karla Konda

Editora-Chefe