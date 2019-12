Engenharia Agronômica Da UNIFIPA Firma Apoio A Curso Da APTA

Começando ontem, dia 9 de dezembro, e se estendendo até o dia 11, a APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Polo Regional Centro Norte, em Pindorama, realiza a I Capacitação em Fisiologia Vegetal: fotossíntese, crescimento vegetal e parâmetros fisiológicos. No total, foram oferecidas 40 vagas para a qualificação, que conta com apoio do curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA, da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da FUNDAG – Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola.

Essa capacitação é ministrada pela professora Maria Izabela Ferreira, e outras informações a respeito da capacitação podem ser obtidas através do e-mail mtvilela@apta.sp.gov.br. Ao final, os participantes irão receber certificados que possuem carga horária de 24 horas.

Dra. Maria Izabela

“Profa. Dra. Maria Izabela Ferreira é graduada em Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Mestrado em Agronomia pela Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu. Doutora em Ciências Biológicas (Botânica) pelo Instituto de Biociências da UNESP de Botucatu, com período de Co-tutela na Università degli Studi di Padova (UNIPD) – Pós-doutorado em Horticultura, área de pós-colheita. Docente do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA”, ressalta a nota da FPA – Fundação Padre Albino a respeito da palestrante.

Da Reportagem Local