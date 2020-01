Enfermeira Sofre Grave Acidente De Carro Em Estrada Que Liga Santa Adélia a Ariranha

Um acidente grave envolvendo três veículos em Santa Adélia aconteceu na sexta-feira (10), por volta das 18h30 onde uma pessoa morreu. A informação é que o acidente envolveu uma carreta de Jundiaí e o carro, um Fiat Siena, que transitavam pela mesma via, Rodovia Orivaldo Tito Colombo, no sentido Santa Adélia e um outro veículo que vinha sentido contrário, uma caminhonete.

De acordo com informações preliminares, A carreta teria tentado ultrapassar outro veículo que estava na frente, mas na ultrapassagem, teria batido na lateral da caminhonete, sendo assim o motorista da caminhonete perdeu o controle do veiculo e colidido com o Siena que estava mais atrás do caminhão.

A motorista do Siena era enfermeira e segundo informações estava indo ao trabalho, o acidente aconteceu na altura do KM 6+600 metros.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, a ambulância do pronto socorro de Santa Adélia foi acionada e médicos e enfermeiros estiveram no local para dar os primeiros socorros à vitima, a unidade de Corpo de Bombeiros de Catanduva foi acionada para encaminhá-la ao Hospital Padre Albino, infelizmente a motorista do Siena não resistiu aos graves ferimentos.

O condutor da caminhonete foi encaminhado para Santa Casa de Santa Adélia e teve ferimentos leves.

Ariane Pio

Da Reportagem Local