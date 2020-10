Enfermagem Unifipa Faz Live Para 812 Professores Da Rede Municipal De Educação

Aconteceu no dia 29 de setembro, às 18h30, pelo canal Youtube e transmitido em tempo real no Facebook da Rede Municipal de Ensino de Catanduva Orientações para a retomada gradual das atividades presenciais nas escolas, com foco em sanar dúvidas dos professores sobre a COVID-19, através de uma live. Participaram aproximadamente 812 professores e foram disponibilizados diversos vídeos didáticos sobre os cuidados que os alunos, professores e demais funcionários deverão ter em relação à limpeza dos ambientes, higiene das mãos, não compartilhamento de objetos, orientações para serem compartilhadas por grupos de whatsapp, além de reuniões para alunos, pais e profissionais.

Durante a live foi abordados diversos assuntos, como cuidados que os profissionais deverão tomar na retomada das atividades presenciais nas escolas e berçários foram abordados, entre eles: O que é COVID-19? Quais são os sinais, sintomas e complicações? Como é transmitida? Prevenção dentro das escolas; limpeza e organização dos ambientes de uso coletivo e a importância do não compartilhamento de objetos; e a abordagem, também, dos berçários.

Dentre as principais dúvidas dos professores está na maneira de recepção dos alunos. “Notamos que os professores estavam receosos quanto alguns procedimentos, tais como proceder se o aluno relatar estar com sintomas dentro da escola; Como proceder se o aluno relatar contato com pessoa infectada; Utilização de equipamentos de proteção individual: máscaras, viseiras, óculos e álcool em gel”, destacaram as alunas do 4º ano de Enfermagem Ana Júlia e Jennifer, que também fazem parte da Liga de Primeiros-Socorros do curso.