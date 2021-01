Enfermagem e Administração São Cursos Mais Concorridos do Vestibulinho da Etec

O curso técnico de Enfermagem e Administração de Empresas registraram os maiores índices de candidatos por vaga no processo seletivo da Escola Técnica Estadual (Etec) Elias Nechar de Catanduva.

De acordo com a Diretora da ETEC, Regina Maura Adami, foram 77 inscritos no curso de Enfermagem e 78 em Administração. Para cursos de Ensino Médio com Técnico a procura maior foram para os cursos de Etim em Administração, com 135 inscritos e Desenvolvimento de Sistemas 110 candidatos.

Ao todo o Vestibulinho teve 687 inscritos. O resultado do Vestibulinho 1° semestre 2021 sairá na próxima terça-feira, dia 19, as matrículas serão online nos dias 20 e 21 de Janeiro. Os candidatos deverão entrar no site que fizeram a inscrição (www.vestibulinhoetec.com.br). Para dúvidas ou maiores informações os candidatos devem entrar em contato através dos telefones 3522-2408 ou 3522-2200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local