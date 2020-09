Enfermagem Do HPA Recebe Treinamento Sobre Cateter ‘Port-A-Cath’

No começo do mês de setembro, de 02 a 04, os coordenadores do Serviço de Enfermagem e enfermeiros do Hospital Padre Albino (HPA) receberam capacitação teórico/prática sobre “Cuidados de enfermagem no manuseio do cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado” (Port-a-cath). A capacitação foi realizada em sala de treinamento, com todas as normas de segurança recomendas em função da pandemia do novo Coronavírus.

A capacitação no manuseio daquele dispositivo, ministrada pela enfermeira Ana Lúcia dos Santos, do Núcleo de Educação Permanente, enfermeira Regina Perpétua Pardim, responsável técnica pelo Serviço de Enfermagem, ambas do HPA, e enfermeira Isabela Cruz Paleuco Galiardo, especialista em Oncologia, visou a segurança e a qualidade para infusão de medicamentos durante o tratamento.

“O cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado (Port-a-cath) é um dispositivo utilizado para administração de medicamentos e quimioterápicos. Quando o médico indica a colocação de um cateter totalmente implantado, está visando segurança, conforto e qualidade para infusão de medicamentos durante o tratamento”.

“Portanto, é de extrema importância a existência de enfermeiro capacitado e treinado para desenvolver os procedimentos necessários com segurança para minimizar os riscos que o paciente corre durante todo o tratamento”, explicaram as enfermeiras. “A padronização das ações e o treinamento constante dos enfermeiros qualificam o cuidado prestado e são de suma importância para que haja uniformidade e consenso dos profissionais”, complementaram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local