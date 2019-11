Energisa Sul – Sudeste Se Prepara Para O Período De Chuvas

O período de chuvas pesadas, acompanhado de fortes ventos e raios chegou em Catanduva e região. Para enfrentar as situações de emergência e minimizar os efeitos, a Energisa Sul-Sudeste conta com o plano de contingência e treinamento das suas equipes.

Segundo a empresa, este planejamento define as responsabilidades, de forma a organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias para que a empresa atue com agilidade diante das situações adversas como tempestades, queda de árvores, erosões, dentre outras situações que causam impactos ao sistema elétrico.

“A empresa conta com equipes treinadas e mobilizadas para atender à população o mais rápido possível em casos de interrupções de energia, além de recursos e equipamentos necessários para o enfrentamento dessas situações. O sistema elétrico conta também com equipamentos automatizados, que permitem manobras a distância, diretamente do Centro de Operação da distribuidora, garantindo maior agilidade na recomposição do sistema”, destaca Tiago Luis Diorio Sanches, gerente do Departamento de Operação da Energisa Sul-Sudeste.

Além do trabalho de manter a qualidade do fornecimento de energia durante as situações emergenciais, a segurança da população e de seus bens são extremamente importantes para a distribuidora. “Vale alertar que os temporais desta época do ano são acompanhados de fortes rajadas de ventos e raios, o que traz um risco adicional a toda população. Os raios, por exemplo, podem atingir pessoas e imóveis diretamente ou ainda por meio de objetos metálicos, telefonia, antenas externas, redes de TV e internet via cabo. Os ventos, além de lançar objetos sobre as redes de energia, podem provocar a queda de árvores e galhos sobre carros e casas. É preciso ficar atento”, alerta Tiago.

Ariane Pio

Da Reportagem Local