Energisa Sul-Sudeste Reforça Consumo Consciente Neste Período Seco E Quente

De setembro a novembro, os dias são predominantemente quentes, com temperatura máxima diária acima de 30º C. Manter portas e janelas fechadas em ambientes com ar-condicionado ou não deixar a geladeira aberta por longos períodos são ações simples, mas que podem representar uma boa economia na hora de pagar a conta de luz. E a atenção deve ser reforçada principalmente neste período de clima seco e altas temperaturas nos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e Paraná, regiões atendidas pela Energisa Sul-Sudeste.

Somado a isso, está a forma como os eletrodomésticos consomem a energia elétrica nos dias mais quentes. Um ar-condicionado que estava ligado seis horas nos outros meses, por exemplo, usará mais energia para deixar o ambiente fresco nos dias mais quentes mesmo que utilizado pelo mesmo período de tempo. O motor da geladeira precisa funcionar com mais intensidade para manter a temperatura baixa por conta do calor do ambiente. Ou seja, mesmo que o hábito de consumo não mude, é possível que haja um aumento na conta de energia por conta das altas temperaturas.

“Não podemos imaginar que nossos eletrodomésticos que precisam de climatização, como geladeira e ar-condicionado, estão trabalhando da mesma forma que nos dias com temperaturas mais amenas. Com as temperaturas altas, esses equipamentos trabalham muito mais, gastando mais energia para se manter com o mesmo funcionamento que nos outros meses”, explica Dalessandro Luis Mafei, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sul-Sudeste.

Há ainda outro fator que impacta no valor das faturas que começam a chegar neste mês: por causa das baixas nos reservatórios das usinas, a bandeira tarifária de setembro é vermelho patamar um. “Nesse período o que a Energisa recomenda é que nossos clientes economizem no uso da energia. Sabemos que não é possível ficar sem a energia, mas podemos usá-la de maneira consciente, e assim manter o consumo mais baixo”, pondera Dalessandro.

Outro fator importante que influencia nas contas de energia são os impostos. “Nas faturas de energia existem impostos estaduais e federais que são calculados de acordo com o consumo. Um dos impostos cobrados é o ICMS. Diante deste cenário, a empresa recomenda que os clientes acompanhem de perto o seu histórico de consumo, comparando a leitura atual do seu medidor com a informação que consta na conta de luz. Assim, é possível entender a variação de consumo no período”, explica Dalessandro.

Em caso de dúvidas os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 7010 326 (ligação gratuita), pelo aplicativo Energisa On, Facebook.com/Energisa ou pelo site www.energisa.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local