Energisa Sul-Sudeste Investiu R$ 75 Milhões no 1º Semestre de 2020

A Energisa Sul-Sudeste investiu R$ 75 milhões nos primeiros seis meses deste ano na área de concessão da distribuidora. Apesar das medidas de contenção à pandemia de Covid-19, o volume de investimentos foi maior do que os realizados nos últimos anos. Atualmente, a Energisa Sul-Sudeste atende mais de 800 mil clientes, divididos em 82 cidades no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava (PR) e emprega cerca de 1.200 pessoas.

A prioridade da Energisa é fornecer um serviço melhor aos clientes e garantir uma oferta de energia permanente e segura, levando conforto e bem-estar à população. Assim, a empresa continua sendo um vetor de desenvolvimento econômico e social nas regiões que atua, mesmo num momento de pandemia.

“Estamos atentos e atuando com foco para vencermos esse momento tão difícil que a pandemia nos trouxe. O cenário atual é um novo desafio para o setor elétrico. Por isso, seguindo à risca diversos os protocolos para garantir a saúde e a segurança dos nossos profissionais, seguimos com os nossos trabalhos de melhoria e modernização para levar energia elétrica com qualidade para os nossos clientes”, destaca Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

Nos primeiros seis meses do ano, a Energisa Sul-Sudeste realizou diversas iniciativas que visam garantir e melhorar o fornecimento de energia de todas as localidades atendidas pela empresa, como obras de expansão de redes para ligação de novos clientes, melhorias no sistema elétrico para diminuir interrupções do fornecimento de energia, aquisição de novos transformadores para as cidades de Paraguaçu Paulista, Martinópolis e Santo Anastácio, localizadas na região Oeste do estado de São Paulo e manutenções nas linhas de distribuição e subestações, destacando, por exemplo, a reformulação realizada na subestação de energia localizada na cidade de Assis (denominada Assis 1), na região Oeste do estado de São Paulo, às margens da Rodovia Raposo Tavares, que recebeu novos e modernos equipamentos, e também a finalização e entrega de uma nova subestação no município de Urupês, localizado na região noroeste de São Paulo, beneficiando além de Urupês, as cidades de Sales, Irapuã, Elisiário, Marapoama, Nova Aliança, Mendonça, Adolfo e Novo Horizonte

A distribuidora também deu início a construção das subestações de energia e linhas de distribuição de alta tensão de 138 mil volts em Presidente Prudente (SP), Extrema (MG) e Guarapuava (PR). As construções desses importantes empreendimentos visam garantir uma nova fonte de suprimento de energia para suportar o crescimento e desenvolvimento das cidades de Presidente Prudente, Extrema e Guarapuava. As obras, que seguem as modernas técnicas de construção, devem ser finalizadas em novembro de 2020 e receberam investimentos de mais de R$ 38 milhões, beneficiando mais de 100 mil clientes já este ano.

As novas subestações serão equipadas com tecnologia de ponta, totalmente automatizadas, o que trará maior segurança operacional e mais rapidez no restabelecimento da energia em momentos de emergência, como por exemplo, durante eventos climáticos mais intensos”, enfatiza Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

Com relação aos indicadores de qualidade do fornecimento, nesses primeiros seis meses do ano de 2020, o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) foi de 5,05 horas – uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior – e o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) foi de 4,05 vezes, o que representa uma melhora de 16% na mesma comparação. “A Energisa Sul-Sudeste fechou esse semestre como a primeira empresa no ranking da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), na categoria das distribuidoras com mais de 500 mil consumidoras, com o menor índice de horas que o cliente ficou sem energia e também como a terceira empresa com o menor índice de vezes que o consumidor ficou sem energia. São números históricos para as regiões atendidas pela empresa e que representa os investimentos que a distribuidora tem realizado desde 2014, quando a companhia assumiu a concessão”, explica Gabriel.

Apesar do cenário de crise que toda a economia atravessa diante dos efeitos da Covid-19, O Grupo Energisa continuou com seus investimentos, que somaram R$ 1,386 bilhão nos primeiros seis meses deste ano, sendo R$ 671,5 milhões no segundo trimestre. Os recursos foram destinados, principalmente, para às 11 distribuidoras do Grupo Energisa em todo o país, que receberam, neste trimestre, R$ 568,4 milhões do montante total, a fim de promover a expansão e o reforço da rede e a melhoria contínua da qualidade da energia.

A continuidade dos investimentos teve reflexo positivo nos indicadores de qualidade. Dez das 11 distribuidoras do Grupo apresentaram desempenho melhor que a meta da Aneel para os indicadores FEC e DEC em junho deste ano, com evoluções consistentes dos dois indicadores. “O bom resultado é fruto do investimento em automação, construção e ampliação de novos alimentadores, subestações e linhas de alta tensão, além de uma maior assertividade das ações de manutenção, poda de árvores, adequação de veículos e aplicação de novas ferramentas e capacitação das equipes e gestão de produtividade. Todas as ações visam a atender cada vez melhor nossos clientes com segurança e confiabilidade”, completou Maurício Botelho, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores do Grupo Energisa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

