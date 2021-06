Energisa Sul-Sudeste Abre Vaga de Trabalho Para Eletricista em Catanduva

A Energisa Sul-Sudeste abriu um processo seletivo externo para quem quer trabalhar em Catanduva. A oportunidade é para eletricista de linha viva I e os interessados devem se inscrever até o dia 06 de junho, no portal de carreira do Grupo Energisa.

Para concorrer à vaga, homens e mulheres maiores de 18 anos precisam corresponder aos requisitos exigidos para a função, sendo eles: ensino médio completo, experiência mínima de um ano como eletricista de distribuição e carteira de habilitação “B”. Além disso, é desejável formação de eletricista de linha viva e conhecimento em ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001.

A inscrição no processo seletivo é feita exclusivamente pelo site, no link https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa/job/eletricista-de-linha-viva-i/60affeb71ae4560c855419ad?utm_source=website.

Além de fazer parte de uma das 25 melhores empresas para construir carreira no Brasil, conforme o ranking Linkedin Top Companies 2021, o novo colaborador da Energisa Sul-Sudeste ainda contará com vários benefícios como plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.

