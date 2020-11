Energisa Realiza Ações Para Garantir Energia Elétrica Durante as Eleições

As eleições municipais ocorrerão em todo o país no dia 15 de novembro e devem mobilizar mais de 147 milhões de pessoas às urnas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para evitar o risco de interrupções que possam comprometer o andamento do pleito eleitoral, a Energisa Sul-Sudeste intensificou as ações de prevenção, inspeção e manutenção da rede elétrica e dos equipamentos que suprem os colégios eleitorais e locais de apuração, distribuídos em todos os 82 municípios em que a empresa atua no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava (Paraná).

O plano de ações preventivas envolve profissionais de equipes de planejamento e execução, que estão inspecionando as redes de distribuição e alimentadores de subestações que atendem os colégios eleitorais e locais de apuração na área de concessão da empresa, visando garantir a qualidade e a confiabilidade do fornecimento da energia elétrica durante as eleições.

Para garantir o atendimento rápido de ocorrências nos dias de votação, a distribuidora deixará suas equipes de eletricistas de plantão em pontos estratégicos, para facilitar a logística, caso seja necessário atender alguma ocorrência, além de disponibilizar contatos exclusivos com a Justiça Eleitoral e suspender as manutenções programadas que exigem o desligamento da rede elétrica.

“Estamos nos estruturando para que tudo ocorra dentro do esperado e para garantir o pronto atendimento de qualquer ocorrência que venha acontecer no sistema elétrico”, afirma o gerente do Departamento de Manutenção da Construção, Luiz Moreto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local