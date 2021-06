Energisa orienta sobre a importância de manter a conta de luz atualizada

Ao alugar ou comprar um imóvel para morar ou abrir um comércio, certamente os novos moradores ou inquilinos têm uma série de documentações a providenciar. Para facilitar a vida dos clientes, a Energisa Sul-Sudeste disponibiliza o serviço de mudança de titularidade da conta de luz pelos canais digitais. Rápida e fácil, a atualização do titular da unidade consumidora é imprescindível para evitar imprevistos na hora de contatar ou solicitar algum serviço da concessionária de energia elétrica.

O gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sul-Sudeste, Dalessandro Luis Mafei, orienta que para efetivar a mudança da titularidade, no caso de pessoa física, basta informar a leitura atual do equipamento de medição, RG, CPF, telefone e e-mail. Já para pessoa jurídica são requeridos CNPJ e documentos de identificação e dados pessoais do responsável legal. O serviço de alteração não tem custo, porém vale ressaltar que não pode haver débitos pendentes na unidade consumidora (exceto se existir documentos que comprovem que o débito não é de responsabilidade do novo titular).

“É importante que o cliente mantenha atualizado o cadastro do titular da unidade consumidora para evitar quaisquer problemas relacionados a débitos dos proprietários ou inquilinos anteriores, que podem gerar a suspensão do fornecimento de energia do imóvel, por exemplo. Além disso, as informações do titular da conta de luz são necessárias na hora de solicitar um serviço da Energisa”, explica Dalessandro, acrescentando que padronização, aumento ou redução de carga, negociação de débitos estão entre os serviços que só podem ser solicitados pelo titular da conta.

Por esse motivo a atualização da titularidade deve ser realizada nas seguintes situações: ao sair de um imóvel, o cliente deve solicitar o encerramento do contrato anterior com a quitação de débitos; e quando estiver no novo imóvel, seja residência ou um estabelecimento comercial, o cliente precisa solicitar a alteração de titularidade com atualização do cadastro e número de celular para receber os avisos de desligamento programado da empresa.

Responsável pelo fornecimento de energia em 82 municípios, incluindo interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava (PR), a Energisa Sul-Sudeste facilita o acesso ao serviço de mudança de titularidade, disponibilizando atendimento a essa demanda pelos canais digitais: site www.energisa.com.br; Gisa (18) 99120-3365 (assistente virtual da Energisa no WhatsApp); aplicativo Energisa On; e Call Center pelo 0800 70 10 326.

“O atendimento pelos canais digitais é mais um serviço para facilitar a rotina dos nossos clientes nesse momento de pandemia. Além da atualização da titularidade, oferecemos vários outros serviços sem que seja preciso a pessoa sair de casa”, reforça Dalessandro.

Pelos canais digitais da Energisa é possível emitir segunda via ou alterar data de vencimento da fatura, consultar débitos e histórico de consumo, optar por débito automático, informar leitura do medidor ou falta de energia, entre outros.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local