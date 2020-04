Energisa Lança Programa de Reparcelamento de Contas Atrasadas

A Energisa Sul-Sudeste lançou um conjunto de medidas na tentativa de facilitar o pagamento de contas atrasadas. Os consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir novamente seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento. “Os cortes dos clientes residenciais e essenciais foram temporariamente suspensos devido à pandemia do Covid-19, mas as contas seguem normalmente. Estamos sensíveis a este momento difícil e queremos ajudar os nossos clientes a manterem o equilíbrio financeiro, evitando atrasos e acúmulo de contas a pagar. As medidas serão customizadas de acordo com o perfil de dívida de cada cliente”, afirma Dalessandro Mafei, Gerente de Serviços Comerciais.

Os clientes podem solicitar a negociação sem sair de casa, por tempo indeterminado, utilizando os canais digitais de atendimento: WhatsApp da Gisa 18 99120-3365, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais), site energisa.com.br e call center (0800 70 10 326). As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, seguindo a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os clientes podem quitar suas contas nos canais tradicionais, como aplicativo do banco, agências bancárias, banco 24h e os outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas, que seguem abertos.

Dalessandro recomenda que o cliente use os canais digitais de pagamento ou solicite a Energisa a inclusão do pagamento por débito automático, a fim de evitar aglomerações nos canais de pagamento presenciais e uma possível contaminação pelo coronavírus. “Além dos canais de pagamento virtuais, o cliente ainda pode recorrer ao débito em conta pelo site. Basta que ele tenha conta em um dos bancos conveniados e aceite os termos da adesão. Mas caso seja realmente necessário realizar o pagamento pessoalmente, incentivamos que tome todas as medidas de prevenção, como manter a distância de pelo menos 1 m e usar álcool em gel após tocar os dispositivos”.

Da Reportagem Local

