Energisa Investe em Tecnologia para Garantir a Segurança dos Profissionais na Pandemia

A pandemia causada pelo novo Coronavírus mudou a rotina de trabalho de milhares de brasileiros. No Grupo Energisa, não foi diferente. Como o fornecimento de energia é um serviço essencial que não pode parar, os colaboradores tiveram que adequar suas atividades a diversos protocolos de saúde e segurança para continuar levando energia a 20 milhões de pessoas atendidas em todo país.

A Energisa não mediu esforços para adotar de medidas preventivas para que os profissionais estejam protegidos e retornem para a sua família em segurança. Desde então, a tecnologia vem sendo uma aliada na prevenção ao coronavírus: um site de autoavaliação, para verificar se está apto para se deslocar ou não para a empresa e o aplicativo de interação que, por meio do bluetooth, mapeia as pessoas dentro da empresa monitorando quem pode estar suscetível à contaminação. Os colaboradores ainda têm à disposição a plataforma de telemedicina em caso de sintomas da Covid-19, evitando o deslocamento aos hospitais e consultórios médicos.

“O cenário atual é um novo desafio para o setor elétrico. Mas atenta à saúde dos nossos profissionais, desde o início estabelecemos protocolos internos de saúde e segurança. Além do uso das máscaras, adotamos medição diária da temperatura, protocolos distanciamento e de higienização permanentes, com o uso de álcool em gel nas mãos, nos instrumentos de trabalho e nos carros, além dos diálogos e acompanhamento do cumprimento das medidas pelos líderes de equipe”, comenta Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste.

A sensibilização adotada dentro da empresa é percebida também no lar de cada colaborador porque muitos são pais e não medem esforços para manter seus filhos em segurança. Cada um é pai ou filho, logo a Energisa aproveitou a celebração do Dia dos Pais para reforçar, por meio da campanha ‘Quem Ama Cuida’, o senso de responsabilidade de cada um com a própria vida e também dos seus familiares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook